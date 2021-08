Sami El Anabi, ancien capitaine des jeunes de Virton, rebondit en Bulgarie

Sami El Anabi, jeune défenseur passé par les Espoirs de Virton où il portait le brassard de capitaine, rebondit en Bulgarie après être passé par l'Espagne.

Sami El Anabi (20 ans) évoluait en D4 espagnole, au Real Avilès, et va pouvoir tenter à nouveau sa chance dans une D1 professionnelle : l'ancien capitaine des Espoirs de Virton a rejoint le Cherno More Varna, en Bulgarie. Il était libre de tout contrat depuis juillet dernier. Il y retrouve notamment Faysel Kasmi, ancien du Lierse et du Standard.

El Anabi a un objectif clair : revenir dans le viseur de la sélection marocaine, lui qui compte des sélections en équipes de jeunes. Il entre également en ligne de compte pour les U21 belges et aura bien sûr en tête l'exemple d'Ahmed Touba, appelé par Jacky Mathijssen alors qu'il évoluait également en Bulgarie.