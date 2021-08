Pas (trop) d'inquiétude pour Joshua Zirkzee, que Kompany veut faire grandir

Joshua Zirkzee a déjà inquiété le Parc Astrid en sortant blessé peu avant l'heure de jeu. Mais le Néerlandais a, durant le temps passé sur la pelouse, montré de belles choses.

Il aurait mérité son petit but. Pour ses combinaisons alléchantes avec Raman, Refaelov et Verschaeren (dont une très belle talonnade), pour son activité (on l'a vu parfois décrocher), sa technique notamment dos au but, sa vista et, clairement, ses qualités une fois qu'il s'est ouvert une fenêtre. Joshua Zirkzee aura dû sortir à la 59e sans avoir lancé sa saison, son très joli but fin de première période ayant été annulé pour un hors-jeu (logique) de Raman.

Sa sortie, grimaçant et se tenant le quadriceps, a inquiété. "De ce que j'ai pu en voir, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Il a eu une préparation idéale avec le Bayern Munich. Etait-ce une semaine idéale ? Non, peut-être pas, mais je crois que ça ira", calme Kompany en conférence de presse, avant d'évoquer les qualités de son buteur. "Pas besoin d'évoquer son talent car quand vous avez autant de matchs avec le Bayern, c'est que la base est là. Ce que je retiens, c'est qu'il se bat pour l'équipe. Ca, c'est ce qu'on peut lui amener", pointe-t-il. "Il est très jeune encore donc je ne lui mets pas la pression, mais je pense qu'il peut faire de belles choses ici".