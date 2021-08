Saint-Trond lucide : "On sait qu'on a joué un mauvais match"

Première défaite pour STVV dans ce championnat, et pas de faux-semblants : les Canaris n'ont pas été à niveau contre Zulte Waregem.

Christian Brüls était lucide après la défaite face à Zulte Waregem ce week-end : "Nous avons été trop courts aujourd'hui. Trop de pertes de balle, d'erreurs individuelles", regrette le médian trudonnaire. "Ce n'est pas que nous ayons été largement dominés, mais ils marquent trois fois sur trois occasions, sans que nous sachions réagir".

Une première défaite donc pour Saint-Trond, qui avait bien entamé la saison. "On sait que c'était un mauvais match, le staff analysera ça et on fera de notre mieux pour rebondir".