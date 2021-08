🎥 Tuchel sur Lukaku : "Le genre de joueur qui nous fait défaut"

Romelu Lukaku devrait être officialisé à Chelsea dans les heures qui arrivent, et Thomas Tuchel s'est exprimé sur ce que le Diable amènerait aux Blues.

Récemment, Thomas Tuchel avait refusé de s'exprimer concernant l'arrivée de Romelu Lukaku à Chelsea, se contentant de dire que si le Belge était un joueur "fantastique", il était "un joueur de l'Inter, pas de mon équipe", avant de plaisanter : "Tout le monde veut rejoindre mon équipe, j'imagine". Maintenant que l'officialisation est imminente, l'Allemand s'est autorisé une analyse plus complète pour Sky Sports.

"Il est le genre de profil qui aime jouer dos au but adverse, qui aime garder le ballon, qui crée des espaces pour que Kai Havertz, Timo Werner ou Christian Pulisic respirent, ils aime[ron]t jouer autour de lui. C'est le profil qui nous faisait défaut et que nous cherchions", reconnaît Tuchel. "Si c'est possible de le signer, nous essaierons de le signer, sinon, nous nous tournerons vers un autre joueur. Ce n'est pas encore le moment de parler de noms, par respect pour le club auquel il appartient toujours". Cela ne devrait cependant plus tarder pour l'officialisation de Lukaku à Chelsea ...