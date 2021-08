Lionel Messi présenté à la presse : "J'ai hâte d'entamer cette nouvelle étape"

Cette fois, il est là : Lionel Messi a donné sa première conférence de presse officielle en tant que joueur du Paris Saint-Germain.

Le PSG n'avait, cette fois, pas réservé la Tour Eiffel pour présenter sa nouvelle recrue, comme il avait pu le faire pour l'arrivée de Zlatan Ibrahimovic et Neymar. L'arrivée de Lionel Messi a été d'abord teasée , avant d'être annoncée en grande pompe via une vidéo épique montrant l'Argentin au centre du Parc des Princes, balle au pied, déjà. Comme si Paris avait décidé, cette fois, de mettre le glamour de côté pour laisser parler le football, un message qui en dit long. Et ce mercredi, Messi a donné ce qui était peut-être la conférence de presse la plus attendue de l'histoire du football, là encore dans la sobriété, alors que des milliers de fans parisiens s'étaient massés devant le Parc pour l'acclamer.

La fierté parisienne

Accompagné de sa femme Antonella et de ses enfants Thiago, Mateo et Ciro, Lionel Messi est arrivé en compagnie du président Nasser Al-Khelaïfi, tout sourire, pour répondre aux questions de la presse. C'est le Qatarien qui a pris la parole le premier : "Je suis heureux et fier de présenter Lionel Messi en tant que joueur du Paris Saint-Germain. C'est un jour historique pour le club et le monde du football, c'est un moment excitant pour nos supporters et les fans du monde entier", se réjouit Al-Khelaïfi. "Quand nous sommes arrivés il y a 10 ans, les gens se demandaient ce que nous allions faire. Nous avions de grandes ambitions, avons travaillé dur, et voilà où nous en sommes. Je remercie Leo, sa famille, pour avoir rendu ça possible, ainsi que Leonardo et Jean-Claude Blanc. Les gens ne réalisent pas le travail réalisé en coulisses".

Lionel Messi a ensuite prononcé ses premiers mots en tant que joueur du Paris Saint-Germain. "Tout le monde le sait, mon départ du FC Barcelone n'était pas prévu et a été très difficile. Cela faisait de longues années là-bas et le changement après autant de temps n'est pas évident. Mais je suis très heureux d'être ici, et je remercie le club d'avoir si rapidement rendu ça possible", déclare l'Argentin. "J'ai hâte de commencer les entraînements, de découvrir mes équipiers, le staff, d'entamer cette nouvelle étape de ma vie et de ma carrière".

C'était la folie, merci aux supporters

Dès les rumeurs d'une arrivée de Messi au PSG, les supporters parisiens se sont rendus à l'aéroport du Bourget ainsi qu'au Parc des Princes, sans même attendre confirmation. "Le club a très rapidement pris contact après le communiqué du Barça. Ce n'était pas facile et je les remercie encore de leur travail. Je sais que les supporters étaient déjà dehors alors que les négociations étaient encore en cours (rires), c'était de la folie, j'ai été surpris", reconnaît-il. "Merci aux Parisiens pour leur accueil. J'espère qu'on pourra leur offrir une saison extraordinaire".

Les débuts ? Pas pour tout de suite

Ce samedi, Paris reçoit Strasbourg et tout le monde aura naturellement les yeux tournés vers Lionel Messi ... mais l'Argentin a un peu temporisé. "Je ne sais pas quand je pourrai jouer, je reviens à peine de vacances et j'aurai besoin d'une pré-saison", hésite Messi. "J'ai hâte de jouer, je vais travailler pour être prêt le plus vite possible et quand le staff le décidera, je jouerai". Aux côtés, notamment, de son ami Neymar et de Kylian Mbappé.

Je rêve de soulever à nouveau la Ligue des Champions

"C'est incroyable de jouer avec ces grands joueurs, il y a en plus eu des arrivées spectaculaires à tous les postes. L'effectif est fou. L'ambition du club est grande, comme la mienne. Je rêve de soulever à nouveau la Ligue des Champions", clame Lionel Messi, en accordance avec les propos de son président. "Les détails feront la différence, car ce n'est pas toujours la meilleure équipe qui gagne. Le PSG le sait, lui qui a failli la gagner plusieurs fois. Il faut un groupe uni, et parfois un peu de chance, mais elle se provoque", pointe le sextuple Ballon d'Or.

Une nouvelle vie

"Neymar ? Oui, j'ai eu des contacts avec lui, avec Paredes, Di Maria. Cela a joué. Maintenant qu'on est réunis, on espère avoir plus de chances d'arriver à remplir les objectifs du club", continue Messi. Qui devra également s'habituer, pour la première fois de sa carrière, à une nouvelle vie, une nouvelle culture, un nouveau championnat. "Je sais que la Ligue 1 a bien progressé, j'y regardais parfois jouer mes amis. Les concurrents progressent, veulent battre Paris, j'ai hâte de découvrir ça", se réjouit-il.

"C'est une nouvelle expérience et c'est vrai que j'espère que ma famille pourra rapidement s'adapter à la vie ici, au pays. Je suis prêt, l'envie est là, et mes amis m'aideront à m'adapter. C'est une ville fantastique et nous voulons aussi en profiter", conclut Lionel Messi. La conférence de presse aura été souriante, comme si l'Argentin était enfin soulagé de la pression subie ces derniers jours, mais aussi ces dernières saisons, où la situation du FC Barcelone était compliquée. Et si, au final, Messi retrouvait le sourire à Paris ?