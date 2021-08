Oliver Kahn n'a pas peur du PSG: "L'Euro nous a montré que la meilleure équipe ne gagne pas toujours"

Le Bayern a toujours critiqué le mode de fonctionnement du PSG, et ce n'est pas terminé.

Si la signature de Lionel Messi (34 ans) au Paris Saint-Germain fait la Une dans le monde entier, le regard reste très critique en Allemagne. Sans aller jusqu’à employer des mots aussi forts que ceux du directeur général du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, le président du conseil d’administration du Bayern Munich, Oliver Kahn, a envoyé une pique au club de la capitale.

"Au PSG, des sommes incroyables sont régulièrement déboursées afin de renforcer l’équipe, mais jusqu’à maintenant, il n’est encore jamais parvenu à remporter la Ligue des Champions. C’est pourquoi je ne suis pas forcément inquiet quant à la compétitivité de notre club qui se démarque par son équilibre économique qui lui permet de continuer à jouer les premiers rôles sur la scène continentale", a glissé l’Allemand à l’occasion d’un rendez-vous sponsoring mardi.

Sportivement, l’ancien gardien de but n’est pas certain que l’association Messi-Mbappé-Neymar débouchera forcément sur une réussite. "Lorsqu’on voit tous ces noms, le PSG possède un effectif exceptionnel. Mais les joueurs vont-ils fonctionner ensemble ? Y aura-t-il une harmonie sur le terrain ? Je suis très impatient de voir quel visage il va montrer. Le dernier Euro nous a prouvé que ce n’est pas l’équipe la plus talentueuse qui s’impose, mais celle qui joue le mieux en équipe. L’Italie a montré qu’elle pouvait répondre aux attentes en montrant énormément de solidarité. Paris en sera-t-il capable ?", s’est interrogé Kahn.