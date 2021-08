Un autre ancien de l'Inter tacle Lukaku : "Il a trop parlé"

Le départ de Romelu Lukaku pour Chelsea a amené son lot de critiques en provenance d'Italie.

Son transfert n'est pas encore officialisé, et pourtant il fait déjà énormément jaser en Italie. Romelu Lukaku s'est mis les supporters de l'Inter Milan à dos en acceptant de rejoindre Chelsea, où il va doubler son salaire. Gianluca Pagliuca, ancien gardien de but de l'Inter Milan (165 matchs de 94 à 99), a ainsi souligné la responsabilité du joueur : "Il a un peu trop parlé avant. Dès qu'une équipe allait proposer de doubler son salaire, c'était évident que ce serait "Merci et au revoir". Il n'aurait pas dû dire qu'il resterait à l'Inter", estime l'ancien international italien dans la Gazzetta dello sport.

"En ce sens, les supporters devraient être furieux contre lui, pas contre le club. Franchement, 115 millions d'euros, c'est impossible à refuser pour l'Inter", conclut Pagliuca.