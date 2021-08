Trois titulaires incertains du côté du Standard avant le déplacement au Beerschot

Ce dimanche après-midi (13h30), le Standard de Liège affrontera le Beerschot au Kiel lors de la quatrième journée de Jupiler Pro League.

Mbaye Leye ne pourra pas compter sur l'ensemble de son groupe contre le Beerschot. "J'ai quelques blessés. Joao Klauss est touché au dos, Jackson Muleka aux ischios et Ameen Al-Dakhil au mollet. On ne sait pas encore s'ils seront prêts dimanche. Le plus incertain reste Ameen", a confié Mbaye Leye en conférence de presse.

"Notre match le plus abouti au niveau offensif"

Le Standard de Liège a digéré la déconvenue subie contre l'Antwerp le week-end dernier. "C'était notre match le plus abouti au niveau offensif quand je vois notre manière de jouer et nos occasions. Mais beaucoup d'erreurs au niveau défensif et dans la transmission des passes. Des enseignement à tirer, comme notre concentration durant la possession. Il faut tourner la page au plus vite", a souligné le T1 des Rouches.

Ce dimanche, le matricule 16 se déplacera au Kiel. "Nous n'avons pas encore de chance avec les équipes mal en point. L'Antwerp avait 0 sur 6 avant ce 2-5. Le Beerschot ne va pas bien, il ne faut pas les remettre en selle. À nous d'en profiter et il faut aller là-bas avec la même détermination qu'à Zulte Waregem. Il y a de bons joueurs dans cette équipe avec Holzhauser qui peut faire la différence à tout moment sur phase arrêtée. Il y a Sangyang sur le côté qui est dangereux et qui va rentrer dans le rectangle. Nous devons garder la même dynamique et retrouver cette grinta", a conclu Mbaye Leye.