🎥 Premier League : Liverpool s'impose sans trembler à Norwich

Pour son retour dans l'élite, le promu Norwich accueillait Liverpool pour le lancement de la saison.

Les Reds célébraient le grand retour de Virgil van Dijk dans le onze de base, depuis sa rupture du ligament croisé du genou qui l'a mis hors course la saison dernière.

Liverpool s'en est remis à un premier but de Diogo Jota (26e) sur un service involontaire (contrôle manqué) de Salah pour montrer la voie à suivre aux Reds.

Préféré à Firmino, Klopp a eu le nez fin en titularisant Jota. Mais le Brésilien montait en cours de jeu et s'illustrait en inscrivant le second but des Reds (65e) sur un caviar de Salah. A la base des deux buts, l'Egyptien plantait le 3e but des siens (74e) d'une frappe du gauche qui trompait Krul.

Très remuants, les Reds ont bien géré la partie et l'emportent logiquement face à un promu qui risque de connaitre une longue et difficile saison.

Liverpool (sans Divock Origi, resté sur le banc) débute ainsi sa saison avec une victoire à l'extérieur avant d'accueillir Burnley le week-end prochain. Norwich se déplacera à Manchester City.