JPL : première victoire de la saison pour les Buffalos

Malines se déplaçait à Gand chez la lanterne rouge, à l'occasion de la 4e journée de JPL.

Avec une victoire et deux défaites au compteur, le Kavé comptait sur la coupe d'Europe des Buffalos pour espérer faire la différence au niveau de la fraicheur physique. Mais ce sont les joueurs d'Hein Vanhaezebrouck qui ont finalement fait la différence.

Auteur du premier but de la rencontre, Michael Ngadeu (28e) suivi par Núrio Fortuna dans les arrêts de jeu offrent aux Buffalos leur première victoire de la saison en D1A, la deuxième de suite après celle de Riga.

Une grosse semaine attend désormais les Buffalos, avec un déplacement en Pologne à Czestochowa, avant d'affronter Anderlecht. Pour Malines, l'Union sera au menu de la prochaine rencontre.

