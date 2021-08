📷 Les maillots du Bayern Munich en Supercoupe rendent hommage à Gerd Müller

Le légendaire Bomber Gerd Müller, icone du Bayern Munich, est décédé ce dimanche à l'âge de 75 ans des suites de la maladie d'Alzheimer. Ce mardi en Supercoupe, tous les joueurs bavarois portaient un maillot floqué du nom de Gerd Müller, avant une minute de silence en l'hommage du champion du monde 1974.

In Gedenken an den am Sonntag verstorbenen Gerd Müller trägt unsere Mannschaft Aufwärm-Shirts mit besonderem Aufdruck. pic.twitter.com/4XglSjAWIS