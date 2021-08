Louis Van Gaal confiant : "Je me serais choisi aussi à la place de la fédération"

Louis Van Gaal relève l'un des derniers défis de sa carrière à 70 ans : l'icône du football néerlandais a remplacé Frank De Boer après l'échec cuisant de l'Euro 2020 et s'est présenté en conférence de presse fidèle à lui-même. "Je ne fais pas ça pour moi mais pour le football néerlandais. Je veux aider le football néerlandais", affirme Van Gaal, qui avait pris sa retraite en 2019.

L'ancien joueur de l'Antwerp (1973-1977) avait dirigé Manchester United de 2014 à 2016 et annoncé sa retraite en 2019, après une riche carrière lors de laquelle il a dirigé les Pays-Bas, le FC Barcelone ou encore le Bayern Munich, après avoir notamment remporté la Ligue des Champions avec l'Ajax Amsterdam en 1995. Autant dire que Van Gaal est confiant : "Si j'étais la KNVB, je me serais également choisi : qui d'autre que moi peut relever ce défi ?", s'interroge-t-il avec assurance. Van Gaal a révélé sa première sélection pour les matchs qualificatifs de la Coupe du Monde 2022, lors desquels les Pays-Bas affronteront la Norvège,, le Monténégro et la Turquie.

🔶 | This is the first provisional squad of our new coach Louis van Gaal!#NORNED #NEDMON #NEDTUR pic.twitter.com/1qeKshoFh1