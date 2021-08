Ligue des Champions: Benfica prend une option sur la phase de poules, les frères Mmaee gardent espoir

Il y aura du suspense lors des matchs retour des barrages de la Ligue des Champions.

Trois matchs aller des barrages de C1 se disputaient ce soir et l'incontestable choc de le soirée opposait Benfica, toujours privé de Jan Vertonghen, au PSV de Yorbe Vertessen, qui est monté au jeu dans les toutes dernières minutes.

Et les Aigles portugais ont su exploiter l'avantage du terrain pour prendre un petit avantage en vue du match retour. Roman Yaremchuk offrait le but d'ouverture à Rafa Silva après dix minutes de jeu et Julian Weigl doublait la mise juste avant la pause, mais Cody Gakpo a inscrit le but de l'espoir en seconde période (2-1). Tout reste donc affaire entre les Portugais et les Néerlandais qui se retrouveront mardi prochain à Eindhoven.

Ryan Mmaee décisif, Ferencvaros toujours dans le coup

Ryan Mmaee était, lui aussi actif, ce soir. C'est le seul des deux frères qui avait fait le déplacement à Berne pour affronter les Young Boys avec Ferencvaros. Monté à la 68e minute, l'ancien Rouche a d'ailleurs été décisif en distillant l'assist à Franck Boli sur la deuxième but hongrois. Battu, le club des frères Mmaee conserve toutefois ses chances de qualification et jouera sa place en poules de la C1 à domicile la semaine prochaine (3-2).

Enfin, dans le troisième match de la soirée, les Suédois de Malmö ont fait un grand pas vers la phase de groupes, en dominant, à domicile, les Bulgares de Ludogorets (2-0).