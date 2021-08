🎥 Fier après la victoire des siens, Mbaye Leye comprend toutefois la frustration d'Ostende : "Quand on voit les images sous cet angle..."

Le Standard de Liège a enregistré sa première victoire de la saison à domicile face à Ostende (1-0) ce vendredi soir en ouverture de la cinquième journée de Jupiler Pro League.

Les Rouches se sont imposés face à Ostende grâce à un but inscrit dans le dernier quart d'heure de jeu ce vendredi soir. Après sa victoire au Beerschot la semaine dernière, le matricule 16 confirme sa bonne forme avec un deuxième succès de rang. "C'était un match très important pour nous. Nous avons affronté une très belle équipe en face qui fait mal dans les transitions et qui est généreuse dans les courses. Nous avons réussi à nous imposer et avons affiché un bel état d'esprit", a lâché d'emblée Mbaye Leye à l'issue de la rencontre.

"Ce sang frais a fait beaucoup de bien"

Le T1 des Rouches a ensuite évoqué les nouvelles recrues et l'impact du public. "Ce sang frais a fait beaucoup de bien. Cela permet de faire des changements qui apportent de l'impact. Bien se renforcer permet d'avoir une concurrence saine et des cartouches sur le banc. Daouda Peeters a pu prendre le relais au milieu et Ramza Rafia a apporté des touches techniques. Je n'oublie pas notre douzième homme, nous avons besoin de lui. Et il a beaucoup apporté. Au Standard, nous travaillons pour revenir et je suis fier de mes joueurs et fier d'empocher les trois points. J'espère que ça va continuer comme ça, mais il ne faut pas s'enflammer ", a souligné le T1 des Rouches qui n'a pas échappé aux questions concernant la phase du but.

Hors-jeu ou non ? "Quand on voit les images sous cet angle, c'est frustrant et je comprends Alexander Blessin car on voit le pied de Selim Amallah. Il aurait fallu tracer la ligne, sincèrement...", a conclu Leye.