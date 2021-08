Ostende publie un communiqué après le but polémique du Standard

Le club de la Côte s'est exprimé sur le but polémique lors de la rencontre de ce vendredi sur son site officiel. L'histoire risque bien de faire parler d'elle encore de nombreux jours.

Au lendemain de la victoire du Standard contre Ostende, le but salvateur d'Amallah fait encore polémique. Ostende a décidé de prendre la parole par voie de communiqué à lire en partie ci-dessous.

Tous les ingrédients étaient réunis pour une belle soirée de foot : un stade de Sclessin bouillonnant comme d'habitude et une ambiance foot qui nous manquait depuis bien trop longtemps, avec des supporters qui chantent et sautent (malheureusement sans nos fans, au passage). Mais aussi deux équipes qui sont données à 100 %, ce qui a donné lieu à un match qui a connu des hauts et des bas et des opportunités des deux côtés.

Malheureusement, ce match a (encore) été décidé par une décision arbitrale très discutable :

77 minutes, 25 secondes : Amallah ouvre le score.

77 minutes, 49 secondes . L'image télévisée montre qu'Amallah est (très probablement) hors-jeu avec un pied et le haut de son corps. Les commentateurs TV indiquent également que le but peut être refusé après consultation par a VAR.

80 minutes, 21 secondes (trois minutes après le but !) : le but est quand même validé.

Ceci, cependant, sans montrer une ligne VAR car le ballon et les pieds étaient en l'air.

Remarque 1 : Pourquoi avons-nous un système VAR ? Afin de pouvoir démontrer à 100% qu'il y a hors-jeu sur ce genre de phase ? Il est impossible de voir cela se produire lors de la finale d'Euro entre l'Italie et l'Angleterre, par exemple.

Remarque 2 : Si la VAR ne fonctionne pas, pourquoi l'arbitre Visser ne regarde-t-il pas lui-même l'écran ? Sur la base des images existantes, il pourrait alors juger qu'il s'agit plus que probablement d'un hors-jeu ? Mais cela pourrait ne pas être autorisé car il ne s'agit pas d'une "erreur claire et évidente". Un terme qui est utilisé de manière inappropriée pour justifier les décisions des arbitres. Nous attendons déjà avec impatience l'explication officielle de Frank De Bleeckere, du département des arbitres, lundi ...

[...]

Nous sommes convaincus que la VAR peut ajouter de la valeur à notre football, mais seulement si elle est appliquée correctement et de manière cohérente. Et ce n'est plus le cas maintenant.

[...]

Pour terminer sur une note positive, nous tenons à remercier le Standard pour l'excellent accueil d'hier et pour l'esprit sportif après le match, avec une excellente réponse de l'entraîneur du Standard Mbaye Leye. L'interaction entre les deux entraîneurs après le match en direct à la télévision est déjà probablement le momenet du week-end.