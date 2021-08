Le Bayern Munich bat un record au niveau des grands championnats européens

Le Bayern Munich est entré un peu plus dans l'histoire du football européen en battant un impressionnant record.

Les Bavarois ont battu le FC Cologne ce week-end (3-2) et ont ainsi inscrit au moins un but lors de 74 rencontres consécutives toutes compétitions confondues. Il s'agit d'un record, qui dépasse les 73 matchs consécutifs du Real Madrid en 2016-2017, a annoncé le Bayern Munich via ses réseaux. Le dernier match lors duquel le Rekordmeister est resté muet date du 9 février 2020, face au RB Leipzig.

Le Bayern Munich a depuis inscrit la bagatelle de 214 buts, soit une moyenne de 2,9 buts par match, dont 72 ont été inscrits par le seul Robert Lewandoski, encore buteur ce dimanche. À noter que ce record ne concerne que le "big 5" européen (Ligue 1, Bundesliga, Premier League, Liga, Serie A).