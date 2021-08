🎥 Quand les équipiers de Didier Lamkel Zé refusaient qu'il s'entraîne parce qu'il manquait un repas de groupe

Didier Lamkel Zé a raconté une anecdote anversoise qui confirme que l'ambiance entre lui et ses équipiers n'était pas au beau fixe.

Le "cas" Didier Lamkel Zé n'est pas encore réglé à l'Antwerp, mais une chose est sûre : cette fois, la fracture semble définitive entre le Camerounais et son club. Dans l'émission Around the Goal du journaliste belge Sacha Tavolieri, Lamkel Zé a encore un peu plus chargé le club, plus précisément ses équipiers de l'époque, en révélant une anecdote.

Après un entraînement, Lamkel Zé et son équipier Dieumerci Mbokani auraient ainsi manqué un repas prévu en groupe avec les autres joueurs, et pour cause : les discussions se seraient déroulées en néerlandais et en anglais, langues que l'attaquant camerounais ne comprend pas, selon ses dires. N'ayant pas compris que ses équipiers se rendaient au restaurant, il est donc rentré chez lui. Le lendemain, plusieurs joueurs auraient réclamé que Didier Lamkel Zé ne s'entraîne pas. L'affaire serait remontée jusqu'à Sven Jaecques, manager général, qui aurait cédé aux demandes des autres joueurs et écarté Lamkel Zé et Mbokani de l'entraînement.