Qualifications Euro U21 : plusieurs nouveaux dont un Carolo et un Sérésien repris par Jacky Mathijssen

Nos U21 se retrouvent tout comme les Diables Rouges la semaine prochaine afin de préparer le deuxième match de qualification pour l'Euro U21. En juin dernier, nos Espoirs avaient parfaitement débuté leur campagne avec une victoire 1-3 au Kazakhstan.

Vendredi 3 septembre, c'est la Turquie qui se dressera sur la route des hommes de Jacky Mathijssen qui a d'ailleurs dévoilé sa liste peu avant la sélection de Roberto Martinez. L'entraîneur a décidé de faire appel à cinq nouveaux joueurs : Timothy Galjé (Seraing), Koni De Winter (Juventus U23), Daan Dierckx (Parme), Olivier Deman (Cercle de Bruges) mais également le Carolo Anass Zaroury qui vit un début de saison de rêve en Pro League puisqu'il a déjà inscrit trois buts en seulement cinq rencontres avec les Charleroi.

Mathijssen a repris Yari Verschaeren et Charles De Ketelaere qui font également partie de la sélection de Roberto Martinez. Les deux talents pourraient prendre part à la rencontre face à la Turquie avant de rejoindre le groupe des Diables.

Voici la sélection des 26 joueurs repris par Jacky Mathijssen :

Gardiens : Galjé, Lammens, Vandervoordt

Défenseurs : De Winter, Dierckx, Lissens, Pletinckx, Theate, Van Der Brempt

Milieux : Kana, Matazo, Onana, Ndenbe, Persyn, Raskin, Sardella, Siquet, Zaroury

Attaquants : Ait El Hadj, M-A Balikwisha, Boussaid, De Ketelaere, Deman, Openda, Verschaeren, Vertessen

📝 Part 2 of our road to #U21EURO 2023. 👊🇧🇪 pic.twitter.com/9FPNMZxpsC