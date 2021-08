Coup dur pour Hannes Delcroix : plusieurs mois d'absence, annonce le RSCA !

Le RSC Anderlecht a annoncé que Hannes Delcroix était passé sur le billard ce lundi après s'être blessé au genou à l'entraînement la semaine passée, et le verdict est sévère : le Diable Rouge sera absent "plusieurs mois", annonce le club.

Pour pallier ce coup dur, Anderlecht devrait a priori attirer Lisandro Magallán, défenseur de l'Ajax Amsterdam.

Delcroix enkele maanden buiten strijd. Courage & get well soon, Hannes. Plus d'infos: https://t.co/SCZZdZvHkc. 🟣⚪ pic.twitter.com/MGRnZYUkvP