Officiel : le Standard accueille un milieu de terrain congolais en prêt !

Comme prévu, le TP Mazembe a prêté son milieu de terrain Glody Likonza au Standard de Liège avec option d'achat.

Le deal a mis plusieurs semaines à être arrangé, mais Glody Likonza (23 ans) est finalement Rouche : le médian congolais arrive en prêt à Sclessin pour la saison à venir, et le Standard de Liège disposera d'une option d'achat auprès du TP Mazembe. Likonza était en test à Liège et a donc convaincu Mbaye Leye et sa direction.