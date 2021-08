Will Still: "Du positif à retenir du match contre le PSG"

Le Belge était T1 par interim, dimanche soir, à l'occasion du duel entre Reims et le PSG.

Oscar Garcia suspendu, c'est Will Still qui dirigeait le Stade de Reims, dimanche soir, contre le PSG. Et c'est aussi lui qui a répondu aux questions de la presse après la rencontre. Il est globalement satisfait du visage affiché par son équipe.

"On a fait du mieux qu'on pouvait", estime le T2 rémois. "La grande différence entre les deux équipes, c'est l'efficacité. On n'a pas laissé d'occasions à Paris, on a péché devant le but. Mais on a eu de la personnalité, on a trouvé des espaces, on a créé des occasions... il n'y a que du positif à ce niveau-là."