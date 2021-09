Coup dur pour Anass Zaroury forcé de quitter les U21

Anass Zaroury (20 ans) a en effet été forcé de quitter l'entraînement des Espoirs ce mardi, blessé, et a même quitté le groupe, jugé inapte à participer au camp international. Une triste nouvelle pour le Zèbre, qui avait été récompensé de son excellent début de saison. On ignore encore s'il sera remplacé dans le groupe.

