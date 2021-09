Officiel : Alexander Blessin prolonge jusqu'en 2024 à Ostende

Alexander Blessin reste Ostendais jusque 2024 ! Le club de la Côte vient d'annoncer la prolongation du contrat de l'entraîneur allemand, arrivé l'année dernière en provenance de Leipzig. Le précédent contrat de Blessin arrivait à terme à l'issue de la saison.

La saison précédente, il avait permis aux Kustboys de terminer à une très belle 5e place à la fin de la phase classique. Son football offensif et basé sur le pressing ont très vite convaincu les observateurs du football belge. Il avait été d'ailleurs élu sacré entraîneur de l'année 2021.



📹Om 19.30u spelen we tegen Mandel United (live te volgen via YouTube), maar eerst heeft onze trainer @AlBl73 nog nieuws voor jullie ... 💚❤️💛@GGanaye : "Hij levert de spelstijl die we willen & de resultaten waren zelfs al boven verwachting."



