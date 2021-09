Qualifications Euro U21 : reçu six sur six pour les Diablotins, doublé d'Openda

Place à la deuxième journée de qualifications pour le Championnat d'Europe des moins de 21 ans, avec notamment le groupe 9 de nos Diablotins.

Après sa victoire (1-3) au Kazakhstan, les hommes de Jacky Mathijssen sont en quête d'un ticket pour le championnat d'Europe 2023, et peut-être un ticket pour les JO de Paris en 2024.

Pletinckx trouvait le poteau de la tête sur corner, à la première occasion belge (10e) alors que les Turcs débutaient mieux la partie. Une fois installés dans la rencontre, les Diablotins prenaient le contrôle des opérations suite à une frappe d'Openda (32e) qui faisait mouche.

Le joueur de Vitesse manquait ensuite le 0-2, avant que la Turquie ne revienne dans le coup en fin de période, sans conséquences pour la Belgique.

Après le repos, Akman manquait d'égaliser. Bien servi au bord des seize mètres, l'attaquant turc manquait le cadre (56e).

Le Monégasque Eliot Matazo remplaçait Verschaeren à l'heure de jeu. Alors que le rythme baissait, Openda restait le plus remuant et était finalement récompensé avec un second but, de la tête cette fois, moins de dix minutes avant la fin du match.

La Turquie tentait le tout pour le tout, mais Akman manquait à nouveau le cadre.

Mathijssen procèdait à de nouveaux remplacements en fin de match, avec les entrées d'El Hadj, de Van der Brempt, Lissens et de Vertessen. Ce dernier plantait le troisième but des Diablotins dans les arrêts de jeu , en suivant bien une action de Van der Bremp, alors que Bayir était exclu pour un second avertissement.

Avec ce 6/6, la Belgique prend la tête du groupe 9, en attendant les entrées en lice du Danemark et de l'Ecosse.

Les autres résultats :

Lettonie - Pologne 0-2

Malte - Irlande du Nord 4-1

Bosnie-Herzégovine - Irlande 0-2

Slovaquie - Lituanie 3-1

Italie - Luxembourg 3-0

Estonie - Finlande 0-3

Norvège - Autriche 3-1

Liechtenstein - Chypre 0-6

Serbie - Ukraine 0-1

Moldavie - Bulgarie 0-2

Suisse - Gibraltar 4-0