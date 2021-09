Seraing-Virton: pluie de buts au Pairay

Une rencontre spectaculaire entre Métallos et Gaumais, vendredi après-midi

L'Excelsior Virton se déplaçait à Seraing, ce vendredi, pour y disputer un match amical, à une semaine de la reprise des championnats de D1A et de D1B. Et ce sont les Métallos qui se sont imposés (5-4), grâce à un doublé de Youssef Maziz et des buts d'Antoine Bernier, de Théo Pierrot et de Giacomo D'Asaro.

Mais les Gaumais, qui n'ont pas encore trouvé le chemin des filets en championnat, ont également profité de la rencontre pour régler la mire: Din Sula a inscrit un doublé, Jamal Aabbou et Ibrahim Karamoko ont également trouvé le chemin des filets.

L'Excelsior Virton disputera son prochain match de championnat le samedi 11 septembre contre Lommel, tandis qu'un derby attend le RFC Seraing, contre le Standard, le dimanche 12.