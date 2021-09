Officiel : Saint-Trond se renforce avec un défenseur d'expérience

Saint-Trond a bien besoin de renforts, et Bernd Hollerbach pourra compter sur un compatriote expérimenté.

Toni Leistner (31 ans), libéré par Hambourg (2.Bundesliga), rejoint gratuitement STVV et viendra amener son énorme expérience aux Canaris. Leistner a disputé 21 matchs en D2 allemande la saison passée et compte au total 154 apparitions en 2.Bundesliga pour Hambourg et surtout l'Union Berlin, où il a passé la majeure partie de sa carrière. Le défenseur central allemand compte également 13 apparitions en Bundesliga avec le FC Cologne.

Leistner a connu un passage de deux saisons aux Queens Park Rangers, où il a disputé 71 rencontres.