🎥 Le tout premier d'Abdoul Tapsoba pour le Burkina Faso

Le jeune attaquant du Standard a ouvert son compteur mardi soir avec les Étalons.

À tout juste 20 ans, Abdoul Tapsoba fait ses premiers pas avec l'équipe nationale du Burkina Faso. L'attaquant du Standard avait été appelé pour la première fois en début d'année. Et mardi soir, contre l'Algérie, il disputait son quatrième match avec les Étalons.

Un match qu'il aura marqué de son empreinte, puisque c'est lui qui a répondu au but d'ouverture de Sofiane Feghouli et qui permet au Burkina Faso de prendre un point (1-1). La sélection d'Abdoul Tapsoba et d'Hervé Koffi partage, avec l'Algérie, la tête du groupe A des éliminatoires africains (4 points), devant le Niger (3) et le Djibouti (0).