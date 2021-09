Liverpool révèle son troisième maillot

Ce mercredi, l'équipementier Nike a dévoilé le nouveau maillot "third" de Liverpool, que les Reds arboreront pour des occasions spéciales et notamment quelques matchs de Ligue des Champions lors de l'exercice 2021-2022.

Le club de la Mersey disposera d'une tunique jaune accompagnée d'inscriptions en rouge et de détails réalisés en forme de damier sur le bord des manches et le col. Une tenue originale qui pourrait plaire aux adorateurs de la bande à Jürgen Klopp.

💛❤️



Our 2021/22 @nikefootball third kit has arrived 🤩 pic.twitter.com/oFT5ghLI5G