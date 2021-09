Hein Vanhaezebrouck ne sous-estime pas Charleroi : "C'est la seule équipe qui n'a pas encore perdu"

La Gantoise affrontera les Zèbres ce dimanche lors de la septième journée de Jupiler Pro League.

Hein Vanhaezebrouck ne pourra pas compter sur Vadis Odjidja (blessure aux ischio-jambiers), Andrew Hjulsager (blessure aux ischio-jambiers) et Gianni Bruno ce week-end face au Sporting de Charleroi. Les trois joueurs ont bien progressé mais ce match arrive trop tôt pour eux. "Odjidja peut déjà marcher un peu. Nous allons le voir et l'évaluer étape par étape. Je ne peux pas dire grand-chose à ce sujet, c'est très difficile à prévoir. Mais il est positif qu'il puisse déjà reprendre l'entraînement de course à pied. Hjulsager n'est pas aussi avancé que Vadis, donc cela prendra probablement un peu plus de temps. Gianni Bruno, quant à lui, a pu s'entraîner partiellement avec le groupe pour la première fois jeudi. Il s'agit maintenant d'attendre de voir comment son corps réagit", a expliqué le T1 des Buffalos en conférence de presse dans des propos relayés par Het Nieuwsblad.

L'entraîneur de la Gantoise ne sous-estime pas son prochain adversaire. "Ils sont plus complets dans leur approche, car ils osent également exercer une forte pression. Ils combinent plusieurs choses et ont une bonne organisation. C'est une équipe agréable à voir jouer qui est dirigée par un nouvel entraîneur. En effet, c'est aussi la seule équipe qui n'a pas encore perdu", a lâché Hein Vanhaezebrouck.