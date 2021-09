A peine revenu de blessure, un Blues enchante Tuchel

Thomas Tuchel est tout simplement sous le charme de l'un de ses milieux de terrain.

Entré en jeu à la mi-temps, le milieu de terrain de Chelsea N'Golo Kanté (30 ans, 3 apparitions et 1 but en Premier League cette saison) a fait basculer le choc de Premier League face à Tottenham (3-0) dimanche en faveur de son équipe. Buteur, l'international français a été encensé par son entraîneur Thomas Tuchel en conférence de presse.

"Si vous avez N'Golo sur le banc et que vous voulez monter en puissance dans ce genre de match, c'est le meilleur joueur à faire entrer. Parce qu'il est unique et peut changer n'importe quelle dynamique. Si vous avez N'Golo, vous avez quelque chose que tout le monde veut. Vous avez de l'abattage de travail, de l'intensité, des ballons gagnés, du jeu habile. Du jeu sans ballon, avec ballon, des dribbles et même un but sur ce match. Je le vois tous les jours à l'entraînement, et c'est difficile de croire à quel point il est bon. C'est un joueur unique, pas besoin d'en dire plus", a souligné le technicien allemand, totalement sous le charme de l'ancien Caennais.