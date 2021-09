Jordi Condom n'est pas du tout satisfait: "Prendre un tel but, c'est risible"

Le coach du RFC Seraing est revenu sur la défaite de son équipe à l'Antwerp.

Jordi Condom, après avoir signé un six sur six, a enchaîné avec un zéro sur six après les défaites contre le Standard et donc à l'Antwerp ce dimanche. "Je ne suis pas content de notre première période, nous avons montré trop de respect", déclare d'entrée le T1 des Métallos.

"Pourtant, nous n'avions rien à perdre. La deuxième période a été meilleure, mais bon au final nous sommes battus", termine le coach catalan avant de se montrer vraiment insatisfait de la fin de rencontre.

"Le but de Frey.... prendre un tel but c'est risible, c'est un but que nous ne devons jamais encaisser. Le deuxième but est aussi un manque d'agressivité. C'est triste, car gagner ici aurait été une bonne chose pour Seraing. Nous devons apprendre de nos erreurs, mais c'est mieux de le faire quand on gagne".

Les Métallos devront maintenant se déplacer.... à Genk le week-end prochain.