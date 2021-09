Daniel Van Buyten va retrouver les terrains pour la bonne cause avec les légendes de l'OM

Un match de gala va se tenir le 13 octobre prochain au Stade Vélodrome de Marseille. Daniel Van Buyten y retrouvera de nombreuses autres "légendes" de l'OM, au profit de l'Unicef.

"Le match des héros", voilà le nom de ce match organisé le 13 octobre prochain au Vélodrome de Marseille et qui verra s'opposer une sélection de légendes de l'OM à une équipe d'anciens joueurs et personnalités issues d'autres sports. Côté légendes phocéennes, on retrouvera ainsi Daniel Van Buyten et Basile Boli en défense centrale, l'ancien Anderlechtois Samir Nasri au milieu, Djibril Cissé et Didier Drogba en pointe ou encore, plus cocasse, le rappeur marseillais Jul dans l'entrejeu.

L'équipe de l'UNICEF alignera de son côté des stars internationales retraitées comme Esteban Cambiasso, Eric Abidal, Jens Lehmann, David Trezeguet, Patrick Kluivert, mais aussi des personnalités issus d'autres horizons : Tony Parker (basket) et M Pokora sont ainsi attendus dans le 11.

L'équipe des légendes de l'OM (source : L'Equipe)

Fabien Barthez - Habib Beye, Basile Boli, Daniel Van Buyten, Taye Taiwo - Samir Nasri, Robert Pirès, Jul - Djibril Cissé, Didier Drogba, Fabrizio Ravanelli.

Entraîneur : Jean-Pierre Papin.

L'équipe de l'UNICEF

Jens Lehmann - Christian Karembeu, Ricardo Carvalho, Éric Abidal, Pierre Gasly - Esteban Cambiasso, Gaizka Mendieta - Patrick Kluivert, Tony Parker, Matt Pokora - David Trezeguet.

Entraîneur : Arsène Wenger.