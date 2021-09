🎥 EFL Cup : Manchester City et ses deux Belges s'imposent, Origi permet à Liverpool de battre Norwich

Ce mardi soir, plusieurs rencontres de seizième de finale de la Coupe de la Ligue avaient lieu outre-Manche.

Manchester City-Wycombe Wanderers 6-1

Roméo Lavia, qui faisait ses débuts professionnels, et Kevin De Bruyne étaient alignés d'entrée de jeu ce mardi soir. Menés 0-1 après un but de Hanlan (22e), les champions d’Angleterre et tenants du titre ont largement inversé la tendance via KDB (29e), Ryad Mahrez (43e et 84e), Phil Foden (45e+1), Ferran Torres (71e) et Cole Palmer (89e) afin de valider leur ticket pour les huitièmes de finale.

Norwich City-Liverpool 0-3

Divock Origi a été décisif avec Liverpool. Grâce à une remise de la tête sur corner, le Belge a d’abord permis à Takumi Minamino d’ouvrir le score (4e) avant de faire le break en début de seconde période (50e). Minamino ira de son doublé en fin de rencontre (80e), 0-3

Brentford-Oldham 7-0

(Forss pen 3e, 16e, 44e et 60e), Wissa (38e et 87e)) ; Diarra (csc 43e)

Burnley-Rochdale 4-1

Rodriguez (50e, 60e, 62e et 76e) ; Beesley (47e)

Fulham-Leeds United 0-0 (pen 5-6)

Preston North End-Cheltenham Town 4-1

Hughes (25e), Rafferty (37e), Maguire (82e) et Jakobsen (90e+3) ; Vassell (56e)

Queens Park Rangers-Everton 2-2 (pen 8-7)

Youri Tielemans n'était pas présent sur la feuille de la rencontre. Les Toffees se sont inclinés lors de la séance des tirs au but.

Austin (19e et 34e) ; Digne (30e) et Townsend (48e)

Watford-Stoke City 1-3

Titulaire en défense, Christian Kabasele et les Hornets ont été éliminés par Stoke City, pensionnaire de Championship. Menés au score après le but de Nick Powell pour les Potters (25e), les locaux égaliseront via Ashley Fletcher (61e), 1-1. Toutefois, les visiteurs s'imposeront en fin de rencontre grâce à des réalisations de Sam Clucas (80e) et Josh Tymon (85e).

Wigan-Sunderland 0-2

Broadhead (26e) et O'Nien (54e)

Sheffield United-Southampton 2-2 (pen 2-4)

Stevens (8e) et McBurnie (66e) ; Diallo (23e) et Salisu (53e)