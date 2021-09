Les débuts d'un grand talent ? Roméo Lavia devrait obtenir du temps de jeu avec Manchester City

Ce soir, Manchester City affronte les Wycombe Wanderers en EFL Cup. Un match lors duquel Pep Guardiola va évidemment faire tourner, et qui devrait donc offrir sa chance à un certain Roméo Lavia.

Roméo Lavia (17 ans) : ce nom, vous l'entendez certainement de-ci de-là depuis plusieurs mois si vous suivez un peu le football belge, et vous avez probablement des étoiles dans les yeux à sa mention si vous êtes supporter du RSC Anderlecht ou amoureux des jeunes pépites de notre football. Lavia était en effet considéré comme l'un des plus grands talents de Neerpede, et a rejoint Manchester City à l'été 2020.

Son ascension y a été plus rapide que prévu : rapidement surclassé des U18 aux U23, il a été élu meilleur joueur de la série avec l'équipe réserve de Manchester City, et Pep Guardiola l'a intégré cet été aux groupes de Premier League et même de Ligue des Champions. Roméo Lavia n'a cependant pas encore pu faire ses débuts professionnels en équipe A cette saison.

Cela devrait être pour ce soir, sauf mauvaise surprise : Lavia devrait intégrer la tournante de Guardiola en EFL Cup face aux Wycombe Wanderers. L'occasion pour ce milieu axial polyvalent, à vocation défensive surtout mais aux qualités techniques au-dessus de la moyenne, de se montrer et de prouver qu'il peut rapidement devenir une option pour Manchester City ...