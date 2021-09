Un autre adjoint pour renforcer le staff de Kompany ?

Après les départs successifs d'Aaron Danks et Craig Bellamy, Vincent Kompany devrait renforcer son staff. Ce devrait être chose faite cette semaine.

Alors que l'arrivée de Will Still, bien qu'elle ait semblé être niée par l'intéressé via un post instagram supprimé depuis, semblerait se confirmer d'après la plupart des sources proches du RSC Anderlecht, Vincent Kompany pourrait en effet compenser non seulement le départ de Craig Bellamy mais aussi celui d'Aaron Danks.

D'après le Nieuwsblad, Willem Weijs (34 ans), qui entraîne actuellement les U21 de Willem II, pourrait en effet rejoindre le RSCA. Il arriverait notamment sur les conseils de Jelle ten Rouwelaar, entraîneur des gardiens d'Anderlecht, avec lequel il a travaillé au NAC Breda. Weijs, décrit comme un admirateur du football "à la Guardiola", dispose de son diplôme UEFA Pro.