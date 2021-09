Le Belge Patrick De Wilde rejoint le Maroc

Patrick De Wilde, qui occupait le poste de directeur technique de la fédération lituanienne, change à nouveau de continent et rejoint le Maroc.

Patrick De Wilde (57 ans) était depuis 2019 directeur technique de la fédération de Lituanie de football. Une étape de plus dans une carrière particulièrement riche pour ce globe-trotter qui a notamment été directeur technique de plusieurs clubs en Tunisie (Espérance de Tunis, Club Africain), travaillé pour divers clubs autrichiens (scout et coach de jeunes au RB Salzbourg, coach au FC Lievering) et été l'adjoint de Georges Leekens en Algérie, en Hongrie et au Tractor FC (Iran).

Le voilà de retour en Afrique : Patrick De Wilde va devenir directeur technique du Raja Casablanca, au Maroc, d'après nos informations. Les négociations ont eu lieu cette semaine.