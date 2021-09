Philippe Clement: "Nous avons su tirer les leçons de nos moins bons moments"

Bruges a alterné le bon et le moins bon en championnat depuis le coup d'envoi de la saison, mais Philippe Clement se montre optimiste.

Il y avait eu la lourde défaite à Gand, il y a aussi eu les partages contre le Cercle et Eupen. "On a effectivement connu un départ compliqué, avec des pertes de points évitables. Il y a eu des bons et des mauvais moments, mais nous avons su tirer les leçons de ça: on doit être plus précis par moments", insiste Philippe Clement.

Mais malgré les points perdus à droite et à gauche, c'est en leader que le Club de Bruges aborde la neuvième journée de Pro League. "Cela montre que personne n'a réussi un départ parfait en championnat", conclut le coach du Club.