Eredivise: l'Ajax continue son cavalier seul

L'Ajax domine la Eredivisie de la tête et des épaules.

L'Ajax d'Amsterdam va bien, merci pour elle. L'équipe championne en titre a une nouvelle fois remporté les trois points ce samedi, contre Groningen. Une nouvelle fois, les joueurs de Ten Hag n'ont pas fait dans le détail en l'emportant 3-0.

Les buteurs du soir sont Edson Alvarez, Antony et Mazraoui. Au classement, les Ajacides ont trois points d'avance sur Willem II, qui a battu le PSV plus tôt dans la soirée. Dans l'autre rencontre du début de soirée, Vitesse et Fortuna Sittard ont partagé l'enjeu (1-1).