Le Beerschot est-il déjà condamné?

Après avoir enchanté la Pro League durant quelques mois la saison dernière, le Beerschot est au fond du trou. Au point de déjà rendre les armes?

Il y a un an, toute la Belgique du football découvrait l'équipe du Beerschot. Menée par Hernan Losada, les Anversois avaient commencé la saison sur les chapeaux de roue et enchainaient les rencontres spectaculaires. Beaucoup de buts marqués, du spectacle, des points: la transition de la D1B vers la D1A était parfaite.

Mais après Nöel, tout a changé. Losada est parti en MLS, Will Still a pris sa place, sans vraiment pouvoir relancer l'équipe et après avoir loupé les playoffs, les Rats ont prix une autre direction sportive.

Peter Maes est arrivé, en ligne directe de STVV, et le moins qu'on puisse dire c'est que le Limbourgeois n'a pas réussi sa mission qui était tout simplement de prendre des points. Il a donc été débarqué, et c'est Torrente, l'ancien adjoint de Bielsa, qui a posé ses valises au Kiel.

Pour sa première, et bien il a été servi: une expulsion d'entrée de jeu, un but encaissé, puis une autre expulsion qui a sonné le glas de l'équipe: on ne va pas se mentir, la situation du Beerschot commence à être bien plus que problématique.

1 petit point sur 27, 7 points de retard sur le Cercle et sur OHL, 8 sur Seraing et Zulte Waregem: l'ancien promu va devoir mettre les bouchées doubles pour revenir dans le parcours. Pour cela, Torrente va déjà devoir travailler mentalement avec son groupe car une équipe qui ne gagne pas le moindre match comme cela pendant 9 semaines s'enlise dans une spirale négative.

Ensuite, au niveau du jeu, le Beerschot va devoir se montrer bien plus efficace dans les deux rectangles, ce qui est le point noir de l'équipe jusqu'ici. Même à 10, l'équipe a bien mieux joué que les autres semaines contre Eupen, et la deuxième rouge a mis cela au frais pour une semaine.

Et dans une semaine justement, il y a une rencontre importante dans le bas du classement puisque le Beerschot s'en ira défier... OHL. Il n'est bien évidemment pas trop tard pour eux, puisqu'il reste encore 75 points à prendre, mais il ne faudra plus traîner en route. Les autres équipes ne les attendront pas.