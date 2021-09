Makhtar Gueye désigne les trois meilleurs attaquants de Belgique selon lui

Makhtar Gueye compte déjà six buts cette saison, mais a refusé de se placer parmi les trois meilleurs attaquants du championnat de Belgique à ses yeux.

Pour les réseaux du KV Ostende, le solide sénégalais, auteur d'un doublé dimanche passé face au RSC Anderlecht, a désigné ses trois attaquants favoris en Belgique. "Paul Onuachu est un attaquant complet et qui marque beaucoup, ce qui est évidemment important. Michaël Frey, de l'Antwerp, fait également une grande saison", énumère Makhtar Gueye. Enfin, c'est son adversaire de dimanche qui fait le compte : "Je choisis Joshua Zirkzee, il a joué un grand match contre nous".

Pas de Gueye, donc, dans sa sélection : "Si j'étais meilleur buteur du championnat, je me choisirais. Mais je dois travailler dur, progresser. Je ne suis certainement pas à mon meilleur niveau. Je peux passer un cap et signer dans un grand championnat mais je dois d'abord évoluer ici", assure-t-il. Et à l'étranger ? "Lewandowski, Benzema et Lukaku. Lukaku est une bête sur le terrain".