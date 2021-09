Malines sans un de ses meilleurs éléments pour affronter le Standard

Pour la réception du Standard demain soir, les Malinwa seront privés d'un de leurs meilleurs éléments

Joachim Van Damme est malade et manquera la rencontre contre le Standard. Une lourde perte pour Malines tant le milieu de terrain a apporté bien plus de stabilité défensive depuis son retour. Depuis son retour en tant que titulaire, les Malinwa signent un six sur six, le tout sans encaisser le moindre but.

Grâce à ces deux performances, Malines est remonté à la neuvième place du classement, à égalité avec Charleroi, Ostende et le Standard.