Julian Nagelsmann savoure sa victoire et encense l'un de ses joueurs

Le Bayern a détruit Kiev ce mercredi soir et a signé un 6 sur 6 en ce début de campagne.

Buteur et homme du match contre le Dynamo Kiev (5-0) ce mercredi en Ligue des Champions, l’ailier du Bayern Munich Leroy Sané (25 ans, 2 matchs et 1 but en LdC cette saison) a donné satisfaction à son entraîneur Julian Nagelsmann. Le technicien a notamment apprécié son implication défensive.

"Leroy n'a pas fait exprès de marquer, mais il a mérité son but. On l'a vu jouer pour l'équipe et faire des courses de 60 mètres pour revenir défendre. C'est le symbole de notre état d'esprit et c'est un bon signal envoyé à toute l'équipe quand un joueur offensif montre des choses comme ça", a encensé le coach bavarois.