Lior Refaelov aurait-il pu avoir une autre carrière ? "J'aurais aimé le voir plus haut"

Lior Refaelov dispute probablement l'une des dernières saisons de sa carrière au plus haut niveau. L'Israélien de 35 ans vit un bel été indien, mais Vincent Kompany aurait aimé le voir plus haut dans le passé.

Lior Refaelov a 35 ans et sa carrière belge aura été d'un très haut niveau, l'Israélien disputant peut-être sa meilleure saison en 2020-2021 avec l'Antwerp avec un Soulier d'Or à la clef, après avoir déjà été l'un des meilleurs joueurs du championnat avec le Club de Bruges. "Je n'ai qu'un regret concernant Lior, c'est que j'aurais aimé le voir à 24-25 ans dans un grand club avec, pour l'encadrer, des coachs comme j'ai pu en connaître dans ma carrière (nda : un Pep Guardiola, par exemple)", souligne Vincent Kompany en conférence de presse, à deux jours des retrouvailles entre Refaelov et Bruges.

"Quand je vois ses performances des saisons précédentes, s'il avait pu pousser un peu plus quand il était jeune, avec ses qualités techniques et son mental ... Je crois qu'il aurait pu s'imposer dans des clubs évoluant régulièrement en Ligue des Champions", estime le coach du RSCA. Le profil de Refaelov, de par son âge, est en tout cas fort différent actuellement de ce qu'amènent les petits jeunots de la ligne d'attaque.

"On ne peut pas lui demander la même chose qu'à Amuzu"

"On est très content d'avoir Lior, malgré son âge ; on ne peut évidemment pas lui demander de faire ce qu'Amuzu fait. Mais au-delà de l'aspect physique, il amène énormément d'expérience au vestiaire", se réjouit Kompany. "Il est une preuve que malgré l'âge, on peut se surpasser. Notre football avec beaucoup de possession l'aide à être performant. Je crois qu'il est au bon endroit au bon moment. Un entraîneur doit être conscient de ce qu'il peut attendre d'un joueur, garder un équilibre".