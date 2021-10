Saint-Etienne arrache un point dans le derby !

L'AS Saint-Etienne s'est bien battue ! Dans un derby particulièrement plaisant, les Verts ont arraché le nul dans les derniers instants face à l'Olympique Lyonnais (1-1) ce dimanche pour le compte de la 9e journée de Ligue 1.

Sous une forte pluie dans un Geoffroy Guichard bouillant, l’ASSE frôlait la catastrophe avec un but très rapide d’Aouar refusé par l’arbitre pour un hors-jeu de Paqueta. Un temps sous pression, les Verts réagissaient bien et étaient même à deux doigts d’ouvrir le score avec une frappe de Nordin repoussée par Lopes sur Khazri, qui trouvait le poteau de la tête face à la cage vide ! Quel raté ! Dans la foulée, l’OL répondait avec une grosse occasion de Paqueta sauvée par Kolodziejczak. Sur un gros rythme, les deux formations se rendaient coups pour coups et Green sortait le grand jeu sur une superbe volée d’Aouar à la suite d’une louche de Toko-Ekambi.

Avec du courage, l’ASSE affichait une énorme solidarité et rivalisait dans les débats avec l’OL. Après un but logiquement refusé à Khazri pour un hors-jeu, Aouar se montrait encore dangereux de la tête, mais Green était impeccable ! Mais juste avant la pause, Aouar, décalé par Paqueta, parvenait à trouver la faille sur une frappe dans le petit filet (0-1, 41e). Le Gone se permettait de demander du calme au public stéphanois, totalement douché… Dans la foulée, Saint-Etienne était proche de totalement craquer avec un but refusé à Shaqiri par la VAR pour un hors-jeu de quelques millimètres de Paqueta.

Au retour des vestiaires, les Lyonnais pensaient, une nouvelle fois, faire le break par Toko-Ekambi, mais un autre hors-jeu était logiquement signalé. Toujours aussi entreprenants, les Stéphanois ne lâchaient rien et Bouanga avait l’occasion d’égaliser sur un contre mais butait sur Lopes ! Dans une seconde période ouverte, les deux équipes se projetaient rapidement vers l’avant, mais avaient du mal dans le dernier geste. Encouragés par des fans stéphanois exemplaires, les hommes de Claude Puel poussaient et le match connaissait un tournant avec l’expulsion de Lopes pour une main en dehors de sa surface alors que Bouanga allait probablement marquer !

Dans la foulée, Gourna-Douath pensait égaliser mais sa volée terminait sur la barre ! En supériorité numérique, Saint-Etienne avait cependant du mal à emballer les débats face à un bloc adverse bien regroupé. Puis dans les derniers instants, Denayer contrait une tête de Krasso de la main et l’arbitre, avec l’aide de la VAR, sifflait un penalty ! Face à Pollersbeck, Khazri ne tremblait pas et transformait sa tentative d’un tir sur la droite (1-1, 90+4e). Un nul mérité pour des Verts valeureux !