Deux Belges parmi les 60 grands talents de demain choisis par le Guardian

Le Guardian a révélé, comme chaque année, une liste de 60 grands talents, tous nés en 2004. Parmi eux, deux joueurs belges, comme la saison passée.

La liste "Next Generation" du Guardian fait référence chaque année et couvre de nombreux pays et clubs, et propose ainsi 60 pépites et grands talents de demain à suivre avec attention. En 2020, deux joueurs belges avaient intégré la fameuse sélection : Ardy Mfundu (Schalke 04) et Luca Oyen (Genk). Isaac Tshibangu, depuis transféré du TP Mazembe à Anderlecht, y figurait également.

Cette année, deux Belges ont également été retenus par The Guardian : Roméo Lavia (Manchester City) et Pierre Dwomoh (Antwerp).

Dwomoh, la surprise

Si la présence de Lavia, grand talent de Manchester City arrivé de Neerpede au grand déplaisir d'Anderlecht en 2020, n'est pas vraiment une surprise au vu de ses apparitions avec l'équipe A des Citizens et des éloges fréquents qu'il reçoit, celle de Pierre Dwomoh rappelle que le désormais ex-joueur de Genk est l'un des joueurs les plus talentueux et surveillés de sa génération.

Dwomoh a signé à l'Antwerp cet été au terme d'une saga qui l'avait vu entrer en conflit avec le Racing Genk, et n'est pas encore apparu en équipe A (il a pris place sur le banc à une reprise seulement, le 11 septembre face à Eupen). Le caractère du joueur a jusqu'ici retardé son éclosion, mais sa présence parmi la "Next Generation" peut lui donner le coup de boost nécessaire. Quant à Roméo Lavia, sa route semble tracée désormais, et cette saison doit être celle des premiers pas dans le grand bain ...