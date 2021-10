Didier Deschamps n'a pas caché sa fierté : "Gagner ce match avec ce scénario"

Le sélectionneur de la France était heureux après la victoire renversante face à la Belgique (3-2) en demi-finale de la Ligue des Nations ce jeudi.

Didier Deschamps n’a pas caché sa fierté à l'issue de la rencontre et s’est réjoui de la réaction de ses hommes menés 2-0 à la mi-temps. "Même si vous étiez pessimiste à la mi-temps… On a été malheureux sur cette première période", sincèrement, a confié le sélectionneur des Bleus au micro de TF1. "Après on a un peu trop reculé mais quand on met cette intensité, et ça commence par les joueurs offensifs… Si l’intensité a fait la différence ? Oui, après ils ont eu leur bonne période, ils ont réussi à nous mettre ces deux buts. Mais après on n’a pratiquement pas été en danger et on a eu énormément d’occasions."

"(…) Gagner ce match avec ce scénario, ça prouve encore une fois la force de caractère de cette équipe. Personne ne pensait ça à la mi-temps, je comprends vu le résultat. Mais bon, ils (ses joueurs) sont là, ils ne veulent pas lâcher. On était là pour jouer la finale et on y sera", a fièrement conclu Deschamps avant d’affronter l’Espagne dimanche.