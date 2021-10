Officiel: Ronaldo déjà récompensé

A peine arrivé, déjà récompensé. De retour à Manchester United cet été, Cristiano Ronaldo (36 ans, 6 matchs et 5 buts toutes compétitions cette saison) a été élu joueur du mois de septembre de la Premier League.

Durant cette période, l'attaquant portugais a inscrit trois buts en trois matchs : un doublé contre Newcastle (4-1) et une réalisation face à West Ham (2-1). "CR7" a été préféré à Mohamed Salah (Liverpool), lui aussi excellent le mois dernier avec un but inscrit dans les trois matchs disputés avec les Reds.

