Mohammed Dauda buteur avec Carthagène pour la deuxième fois consécutive

Mohammed Dauda, prêté en Espagne par le RSC Anderlecht, semble avoir trouvé son rythme de croisière.

Mohammed Dauda (23 ans) avait ouvert son compteur buts la semaine passée pour le FC Carthagène, face à l'UD Las Palmas. Et le buteur ghanéen prêté par le RSC Anderlecht enchaîne : Dauda a inscrit le second but de son équipe lors de la large victoire de ce dimanche contre Ibiza (5-1).

Dauda a disputé 30 matchs pour le RSC Anderlecht (1 but, 1 assist). Il est prêté cette saison au FC Cartaghène où il a déjà disputé 6 rencontres cette saison pour 2 buts.