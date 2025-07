Un club de Challenger Pro League veut passer un palier et recruter un ancien de Tottenham

Lommel veut enfin faire respecter son statut et les moyens qu'implique son partenariat avec le City Football Group. Le club espère bien monter en D1A.

On peut donc s'attendre à quelques transferts intéressants au Lommel SK cet été. Parmi eux, on pourrait retrouver Timothy Eyoma (25 ans), défenseur central né et formé à Londres. Plus précisément, Eyoma a été formé au sein de l'académie de Tottenham.

Prêté à plusieurs reprises, notamment à Lincoln City, Eyoma a porté à de nombreuses reprises les couleurs des équipes de jeunes de Tottenham, jusqu'à disputer un match de FA Cup avec l'équipe A en 2019.

L'ancien défenseur de Northampton TJ Eyoma devrait rejoindre Lommel SK de Lee Johnson en Belgique gratuitement. #OurNature #ntfc pic.twitter.com/dAbd8frSST — Pete O'Rourke (@SportsPeteO) 14 juillet 2025

Mais c'est surtout en League One, la D3 anglaise, que Timothy Eyoma a obtenu du temps de jeu jusqu'à aujourd'hui. Il a joué 143 matchs pour Lincoln City, et est désormais libre de tout contrat.

Il pourrait donc débarquer en Belgique gratuitement et le Lommel SK pourrait en profiter. Un renfort de qualité, car Eyoma était également international au sein de toutes les équipes d'âge anglaises, et souhaite désormais lancer sa carrière pour de bon.