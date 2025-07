Un chiffre impressionnant à Anderlecht, malgré des résultats en dents de scie

Malgré des résultats en dents de scie et une fin de saison catastrophique, le public du RSC Anderlecht n'abandonne pas son équipe. Le club a en effet d'ores et déjà presque vendu tous ses abonnements.

Ceux qui espèrent encore obtenir un abonnement pour la saison 2025-2026 Lotto Park sont condamnés à la liste d'attente, sur laquelle figurent près de 5000 personnes. Malgré les résultats en dents de scie, la popularité du RSC Anderlecht reste évidente dans les chiffres.

La saison dernière, le stade était rempli à chaque match à domicile. Et avec cet afflux d'abonnements, il semble bien que le Lotto Park s'apprête à être une nouvelle fois soldout tous les soirs en championnat - reste à voir ce qu'il en sera en Europa ou en Conference League.

Le club reste délibérément en dessous de la capacité totale du stade d'environ 20 000 places. Ainsi, Anderlecht garde environ 15 % des sièges disponibles pour la vente de billets à la pièce, soit plus de 3 000 places par match. Ajoutez à cela les billets qui se libèrent lorsque les abonnés ont un empêchement.

Pour ceux qui veulent augmenter leurs chances de se rendre au stade, Anderlecht propose des options supplémentaires. Avec Mauve+ Silver ou Gold, les fans ont un accès anticipé aux billets à la pièce et des avantages supplémentaires, tels qu'un accès exclusif à Mauve TV.

L'enthousiasme immense montre également pourquoi le président Wouter Vandenhaute et la direction du club plaident de plus en plus pour la construction d'un nouveau stade de 40 000 à 50 000 places. L'infrastructure actuelle est un peu dépassée pour un club bénéficiant d'un tel soutien alors même que les résultats ne suivent pas.